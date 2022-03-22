СМИ: спасатели не обнаружили тела пассажиров рухнувшего в КНР Boeing
Спасатели в Китае до сих пор не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося Boeing 737, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на спасателей.
При этом на месте крушения обнаружены обломки разбившегося лайнера. Горная местность создает трудности для поисковой работы.
21 марта стало известно, что в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая потерпел крушение пассажирский самолет. По данным управления гражданской авиации, на борту воздушного судна находились 132 человека, в том числе девять членов экипажа и 123 пассажира.
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