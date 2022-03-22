СМИ: спасатели не обнаружили тела пассажиров рухнувшего в КНР Boeing

Спасатели в Китае до сих пор не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося Boeing 737, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на спасателей.

Boeing готов к сотрудничеству с Китаем для расследования авиакрушения

При этом на месте крушения обнаружены обломки разбившегося лайнера. Горная местность создает трудности для поисковой работы.

21 марта стало известно, что в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая потерпел крушение пассажирский самолет. По данным управления гражданской авиации, на борту воздушного судна находились 132 человека, в том числе девять членов экипажа и 123 пассажира.


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