Boeing готов к сотрудничеству с Китаем для расследования авиакрушения
Эксперты американского авиаконцерна Boeing готовы сотрудничать с властями Китая в рамках расследования причин и обстоятельств крушения пассажирского самолета Boeing 737 компании China Eastern Airlines. Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Twitter.
Boeing is in contact with the U.S. National Transportation Safety Board and our technical experts are prepared to assist with the investigation led by the Civil Aviation Administration of China.— The Boeing Company (@Boeing) March 21, 2022
Ранее в понедельник стало известно, что в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая потерпел крушение пассажирский самолет. По данным управления гражданской авиации, на борту воздушного судна находились 132 человека, в том числе девять членов экипажа и 123 пассажира.
Ряд экспертов в китайских СМИ назвали отказ двигателя предположительной причиной крушения.
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