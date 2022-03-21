Boeing готов к сотрудничеству с Китаем для расследования авиакрушения

Эксперты американского авиаконцерна Boeing готовы сотрудничать с властями Китая в рамках расследования причин и обстоятельств крушения пассажирского самолета Boeing 737 компании China Eastern Airlines. Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в понедельник стало известно, что в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая потерпел крушение пассажирский самолет. По данным управления гражданской авиации, на борту воздушного судна находились 132 человека, в том числе девять членов экипажа и 123 пассажира.

Ряд экспертов в китайских СМИ назвали отказ двигателя предположительной причиной крушения.

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Фото: cpc.people.com.cn
ТЕГИ:АвиаперелетыКитай
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