СМИ: Совместные учения России, ЮАР и Китая вызвали ярость у Запада
Планы России, Южно-Африканской Республики и Китая провести совместные военно-морские учения вызвали ярость на Западе. Об этом пишет газета L'Opinion.
Маневры трех стран пройдут с 17 по 27 февраля у восточного побережья ЮАР.
Как отмечает французское издание, африканская республика не приостановила сотрудничество с Россией, несмотря на давление США и Европы. Кроме того, ЮАР стала геостратегическим партнером РФ в рамках БРИКС — «союза, ставящего под вопрос гегемонию Запада». Планы провести совместные учения свидетельствуют о военном сближении государств, пишет РИА ФАН.
«Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине», — указывает L'Opinion.
По данным газеты, Россия усиливает влияние в Африке, пишет RT. Это доказывает неэффективность попыток Запада изолировать Москву.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и ЮАР работают над созданием механизмов торговли, не зависящих от причуд западных стран.
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