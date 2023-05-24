МВФ: масштабная дедолларизация мировой экономике не грозит
Мировой экономике не угрожает масштабная дедолларизация. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на Катарском экономическом форуме, передает ТАСС.
Она признала, что доля доллара США в международных валютных резервах в настоящее время снижается.
Георгиева отметила, что если раньше она составляла 70%, то сейчас сократилась до 60%.
Вместе с тем, по её словам, быстрого изменения резервов не ожидается.
«Причина, по которой доллар является основной резервной валютой, обусловлена силой экономики США и глубиной их рынков капитала», - добавила глава МВФ.
Ранее инвестор Джим Роджерс заявил, что доллар утрачивает статус лидирующей валюты из-за долга США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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