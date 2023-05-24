МВФ: масштабная дедолларизация мировой экономике не грозит

Георгиева отметила, что если раньше она составляла 70%, то сейчас сократилась до 60%.

Вместе с тем, по её словам, быстрого изменения резервов не ожидается.

«Причина, по которой доллар является основной резервной валютой, обусловлена силой экономики США и глубиной их рынков капитала», - добавила глава МВФ.

Ранее инвестор Джим Роджерс заявил, что доллар утрачивает статус лидирующей валюты из-за долга США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



