МВФ: масштабная дедолларизация мировой экономике не грозит

Мировой экономике не угрожает масштабная дедолларизация. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на Катарском экономическом форуме, передает ТАСС.

Она признала, что доля доллара США в международных валютных резервах в настоящее время снижается.

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Георгиева отметила, что если раньше она составляла 70%, то сейчас сократилась до 60%.

Вместе с тем, по её словам, быстрого изменения резервов не ожидается.

«Причина, по которой доллар является основной резервной валютой, обусловлена силой экономики США и глубиной их рынков капитала», - добавила глава МВФ.

Ранее инвестор Джим Роджерс заявил, что доллар утрачивает статус лидирующей валюты из-за долга США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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