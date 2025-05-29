СМИ: Сотни индийцев выдавали себя за нейросеть «Наташа»

Однако за амбициозным проектом скрывались растущие расходы и долги. Компания наняла более 1500 сотрудников и вела масштабные рекламные кампании, в то время как ее технологическое преимущество оказалось фикцией.

Builder.ai задолжала Amazon 85 миллионов долларов, Microsoft — 30 миллионов. Последним ударом стало списание 37 миллионов долларов со счетов по требованию кредитора Viola Credit. После этого на балансе осталось лишь около пяти миллионов долларов. Компания объявила о банкротстве, передает «Радиоточка НСН».

