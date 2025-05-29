СМИ: Сотни индийцев выдавали себя за нейросеть «Наташа»
Стартап Builder.ai, обещавший автоматическое создание приложений с помощью искусственного интеллекта, оказался завязан на ручной работе сотен программистов, сообщает Financial Times. Вместо заявленной нейросети под названием «Наташа» код писали наемные специалисты из Индии и Украины.
Основанная в Лондоне в 2016 году компания позиционировала себя как ИИ-«единорога» и утверждала, что пользователи могут собирать цифровые продукты при помощи ИИ-чата. Эти обещания позволили привлечь 445 миллионов долларов инвестиций, включая средства Microsoft и суверенного фонда Катара. На пике стоимость бизнеса оценивалась в 1,5 миллиарда долларов.
Однако за амбициозным проектом скрывались растущие расходы и долги. Компания наняла более 1500 сотрудников и вела масштабные рекламные кампании, в то время как ее технологическое преимущество оказалось фикцией.
Builder.ai задолжала Amazon 85 миллионов долларов, Microsoft — 30 миллионов. Последним ударом стало списание 37 миллионов долларов со счетов по требованию кредитора Viola Credit. После этого на балансе осталось лишь около пяти миллионов долларов. Компания объявила о банкротстве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru