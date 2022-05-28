Коронационное платье Елизаветы II представят в Виндзорском замке

Выставка с коронационным платьем в Виндзорском замке будет представлена в Лондоне с 7 июля по 26 сентября. Его создал дизайнер Норман Хартнелл. Платье изготовлено из белого атласа и расшито бриллиантами, аметистами, жемчугом и золотом. Символы Великобритании и стран Содружества представлены вышитыми английскими розами, ирландским трилистником и шотландским чертополохом.

Также в экспозиции представят пурпурную мантию с золотой вышивкой в виде оливковых листьев и снопов пшеницы. Это символы процветания и мира. Для создания вышивки потребовалась работа 12 человек в течение 3500 часов, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что ограниченная коллекция кукол Барби, вышедшая к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II, была распродана за три секунды, сообщает издание Guardian.

