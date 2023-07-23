СМИ сообщили об успешной установке кардиостимулятора Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по установке кардиостимулятора. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция Kan.

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Отмечается, что операция прошла без осложнений. Медики оценивают здоровье главы правительства как хорошее.

Канцелярия премьера хочет, чтобы Нетаньяху выписали в воскресенье. Врачи пока не приняли соответствующее решение.

В пресс-службе правительства сообщили, что запланированное на 23 июля заседание кабинета министров перенесено «до дальнейшего уведомления».

Нетаньяху госпитализировали 15 июля. Политик потерял сознание у себя дома, упал и ударился головой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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