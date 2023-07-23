СМИ сообщили об успешной установке кардиостимулятора Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по установке кардиостимулятора. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция Kan.
Отмечается, что операция прошла без осложнений. Медики оценивают здоровье главы правительства как хорошее.
Канцелярия премьера хочет, чтобы Нетаньяху выписали в воскресенье. Врачи пока не приняли соответствующее решение.
В пресс-службе правительства сообщили, что запланированное на 23 июля заседание кабинета министров перенесено «до дальнейшего уведомления».
Нетаньяху госпитализировали 15 июля. Политик потерял сознание у себя дома, упал и ударился головой, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адмирал США Ставридис предложил атаковать корабли РФ в Черном море
- Лукашенко заявил о намерении НАТО присоединить Западную Украину к Польше
- СМИ сообщили об успешной установке кардиостимулятора Нетаньяху
- Следователи начали допрос дирекции ТЦ «Времена года» после гибели людей
- Лукашенко: Стали напрягать вагнеровцы
- Путин назвал число потерь ВСУ
- Путин на переговорах с Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева
- В Минобороны РФ опровергли данные Украины об ударе высокоточным оружием по храму в Одессе
- СМИ: ФНС собирается проверить налоговые декларации более 100 блогеров
- В Минобороны подтвердили ночные удары по Одессе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru