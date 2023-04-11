Нетаньяху опроверг поставки израильских вооружений Киеву

Официальный Тель-Авив не принимал решение о поставках вооружений Киеву, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова передает ТАСС.

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Политик опроверг появившиеся СМИ сообщения о военной помощи Израиля Украине. Нетаньяху заверил, что правительство республики не принимало решений о поставках летального оружия.

По его словам, власти Израиля продолжат работать над гуманитарной помощью Киеву.

Приходящие в Одессу за зерном корабли могут использоваться для транспортировки вооружений для ВСУ, заявил «Радиоточке НСН» сенатор от Крыма Сергей Цеков. Парламентарий счел продление зерновой сделки нецелесообразным.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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