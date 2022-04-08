СМИ сообщили о затягивании Шольцем передачи танков Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на давление части высокопоставленных чиновников, откладывает решение о поставках современных боевых танков на Украину. Об этом пишет Politico.

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По данным собеседников издания, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и глава МИД Анналена Бербок активно продвигают план поставок техники Киеву, согласно которому украинская сторона может получить до 100 немецких боевых машин.

Отмечается, что решение о поставках могло быть принято уже на этой неделе. Однако окончательного заключения пока нет из-за желания Шольца выработать в координации с западными союзниками общую стратегию поставок вооружения Киеву.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаГерманияТанки
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