СМИ сообщили о затягивании Шольцем передачи танков Украине

По данным собеседников издания, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и глава МИД Анналена Бербок активно продвигают план поставок техники Киеву, согласно которому украинская сторона может получить до 100 немецких боевых машин.

Отмечается, что решение о поставках могло быть принято уже на этой неделе. Однако окончательного заключения пока нет из-за желания Шольца выработать в координации с западными союзниками общую стратегию поставок вооружения Киеву.

