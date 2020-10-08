СМИ сообщили о возможном перемирии Армении и Азербайджана

Отмечается, что Азербайджан потерял много военных и техники, однако улучшил позиции в зоне безопасности вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян назвал «сокрушительный удар» военных НКР на джебраильском направлении ключевым моментом в операции армии Карабаха против Азербайджана.

По его словам, армянские военные оставили коридор и заманили туда азербайджанцев, чтобы впоследствии уничтожить.

В свою очередь, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, почему не доверяет словам Пашиняна. По его словам, господство в воздухе полностью принадлежит азербайджанской и турецкой авиации. Это значит, что основные события конфликта еще впереди, считает Стрелков.

Ранее военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин рассказал в эфире НСН о стратегической важности взятия города Джебраил.

