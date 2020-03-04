СМИ сообщили о смерти школьницы в Польше из-за гриппа
В польском городе Рава-Мазовецкая школьница умерла от последствий заболевания гриппом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Польши «Zet».
К настоящему времени в Польше не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
По данным агентства, в городе в связи с произошедшим создан кризисный штаб. Родителям было рекомендовано не отправлять детей с признаками простуды в школу.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что смертность от коронавируса нового типа составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа умирают менее 1%.
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