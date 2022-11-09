СМИ сообщили о скупке Россией и КНР золота из-за недоверия к США
Стремление американских властей к сохранению валютного господства вынуждает Россию и КНР наращивать запасы золота, что напоминает подготовку к «зомби-апокалипсису», сообщает Bloomberg.
По данным Всемирного совета по золоту, центральный банки стран мира в сентябре скупили 400 метрических тонн золота, что сопоставимо с обычными покупками за целый год. «У слитков есть одно важное преимущество: в отличие от облигаций, они не связывают вас отношениями с ненадежным контрагентом», — пишет агентство.
Отмечается, что в мире, где нельзя никому доверять, «имеет смысл подстелить себе золотую соломку».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что заморозка Западом золотовалютных резервов России является «международным актом воровства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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