СМИ сообщили о ракетном ударе Израиля по Дамаску

Армия Израиля нанесла ракетный удар по Дамаску. Об этом сообщает телеканал Al Ikhbaria.

Минздрав Газы: Число погибших при израильских ударах достигло 29 195 человек

По данным СМИ, атаке подвергся жилой район Кфар-Суса на юго-западе сирийской столицы. Израильские военные ударили по этой территории несколькими ракетами.

О последствиях атаки не сообщается.

Ранее Израиль нанес удары по лагерю беженцев Нусейрат, району Зувайда и городу Дейр-эль-Балах, погибли более 70 человек, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Ракетный УдарСирияИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры