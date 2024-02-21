СМИ сообщили о ракетном ударе Израиля по Дамаску
21 февраля 202410:36
Армия Израиля нанесла ракетный удар по Дамаску. Об этом сообщает телеканал Al Ikhbaria.
По данным СМИ, атаке подвергся жилой район Кфар-Суса на юго-западе сирийской столицы. Израильские военные ударили по этой территории несколькими ракетами.
О последствиях атаки не сообщается.
Ранее Израиль нанес удары по лагерю беженцев Нусейрат, району Зувайда и городу Дейр-эль-Балах, погибли более 70 человек, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru