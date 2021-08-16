СМИ сообщили о погибших в результате выстрелов военных США в Кабуле
Несколько человек погибли в ходе стрельбы военнослужащих США в аэропорту Кабула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что американские военные, контролирующие полеты из афганской столицы, открыли предупредительный огонь в воздушной гавани после прорыва толпы на взлетно-посадочную полосу. Агентство France-Presse со ссылкой на очевидца сообщало об одной погибшей девушке.
Накануне радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В президентском дворце прошла официальная передача власти радикалам, напоминает Ura.ru. Боевики заявили, что война в стране окончена, отмечает RT. Форма правления в республике будет определена в ближайшее время.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+21 624 / сут.
Умерли
170 тыс.+816 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+16 426 / сут.
- Саакашвили назвал ситуацию в Афганистане уроком для всех народов
- СМИ сообщили о погибших в результате выстрелов военных США в Кабуле
- Трамп посоветовал Байдену уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане
- СМИ: Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены
- Правительство Малайзии ушло в отставку
- СМИ: Военные США открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула
- ФСБ: Япония планировала применить чумную бомбу в 1944 году
- «Реванш истории»: Пушков оценил ситуацию в Афганистане
- В Германии предрекли гибель страны в случае отказа от «Северного потока-2»
- Киевский политолог назвал бегство США из Афганистана «мрачным уроком» для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru