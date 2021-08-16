СМИ сообщили о погибших в результате выстрелов военных США в Кабуле

Ранее стало известно, что американские военные, контролирующие полеты из афганской столицы, открыли предупредительный огонь в воздушной гавани после прорыва толпы на взлетно-посадочную полосу. Агентство France-Presse со ссылкой на очевидца сообщало об одной погибшей девушке.

Накануне радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В президентском дворце прошла официальная передача власти радикалам, напоминает Ura.ru. Боевики заявили, что война в стране окончена, отмечает RT. Форма правления в республике будет определена в ближайшее время.

