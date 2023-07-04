СМИ сообщили о поддержке США «теневой полиции» в развивающихся странах

США финансирует подразделения полиции в развивающихся странах, действующих в интересах Вашингтона. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

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В результате расследования выяснилось, что в странах, где Америка не доверяет местным органам правопорядка из-за слишком высокого уровня коррупции, силовики либо дипломаты отбирали местные подразделения полиции. После этого в них выполнялись отдельные заказные задания, такие, как борьба с оборотом наркотиков, насилием над гражданами США или контрабандой.

В частности, в Кении был задержан контрабандист, занимавшийся незаконным вывозом редких панголинов. Это было сделано в интересах Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США. Кроме того, подобные подразделения находятся в Перу, Уганде, на Филиппинах и в других странах.

В Госдепе отметили, что затрудняются назвать точное число сотрудников иностранных силовых ведомств, работающих на Вашингтон, поскольку их наймом занимаются разные службы.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что военно-биологические исследования США позволяют создавать искусственные очаги особо опасных инфекций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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