СМИ сообщили о планах Турции начать спецоперацию в Сирии вопреки запрету России

По данным китайского издания, Анкара может начать наступление «в любое время». Global Times пишет, что Вашингтон и Москва оказывают дипломатическое давление на турецкие власти, однако это не помешает президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану начать военную кампанию.

«Этот регион является пограничным для Турции, и он расположен в тысячах километров от Америки, а также от России», — указал эксперт по внешней и оборонной политике Эзгюр Экси.

Анкара объявила о начале военной операции в Сирии 1 июня, напоминает Ura.ru. В ноябре турецкая сторона начала проводить воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, отмечает телеканал «360». В Анкаре заявляли, что действия турецкой армии опираются на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону, и Турция не обязана спрашивать разрешения на операции в Сирии.

