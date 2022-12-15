СМИ сообщили о планах Турции начать спецоперацию в Сирии вопреки запрету России
Турция планирует начать наземную операцию на территорию Сирии против курдских боевиков, несмотря на запрет России и США. Об этом пишет газета Global Times.
По данным китайского издания, Анкара может начать наступление «в любое время». Global Times пишет, что Вашингтон и Москва оказывают дипломатическое давление на турецкие власти, однако это не помешает президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану начать военную кампанию.
«Этот регион является пограничным для Турции, и он расположен в тысячах километров от Америки, а также от России», — указал эксперт по внешней и оборонной политике Эзгюр Экси.
Анкара объявила о начале военной операции в Сирии 1 июня, напоминает Ura.ru. В ноябре турецкая сторона начала проводить воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, отмечает телеканал «360». В Анкаре заявляли, что действия турецкой армии опираются на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону, и Турция не обязана спрашивать разрешения на операции в Сирии.
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