Глава Минобороны Турции заявил о ликвидации свыше 360 террористов в Ираке и Сирии
Турецкие военные в ходе стартовавшей 19 ноября операции «Коготь-меч»ликвидировали в Ираке и Сирии 364 террориста. Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, пишет газета Milliyet.
Как отметил министр, «Коготь-меч» стала самой масштабной операцией за последние годы. В результате ударов с воздуха и земли турецкая армия уничтожила места базирования боевиков, склады и укрытия Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена в республике террористической организацией.
Акар указал, что с начала года в Турции были ликвидированы около 4 тысяч курдских боевиков.
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