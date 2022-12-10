Глава Минобороны Турции заявил о ликвидации свыше 360 террористов в Ираке и Сирии

Как отметил министр, «Коготь-меч» стала самой масштабной операцией за последние годы. В результате ударов с воздуха и земли турецкая армия уничтожила места базирования боевиков, склады и укрытия Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена в республике террористической организацией.

Акар указал, что с начала года в Турции были ликвидированы около 4 тысяч курдских боевиков.

