СМИ сообщили о планах ОАЭ построить базу в проливе Красного моря

Отмечается, что Эмираты хотят возвести инфраструктуру в омывающей берега Йемена южной части моря. При этом ряд саудовских чиновников за закрытыми дверями возражают против этой идеи, считая, что мешает Эр-Рияду по охране своей границы и прекращению атак дронов хуситов.

При этом Саудовская Аравия и ОАЭ продолжают участвовать в совместных военных учениях, отмечает издание.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН выразил мнение, что хуситы напали на ряд объектов в Абу-Даби, чтобы Эмираты надавили на Саудовскую Аравию для решения военного конфликта в Йемене.

