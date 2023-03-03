СМИ сообщили о планах ОАЭ построить базу в проливе Красного моря
ОАЭ планируют построить военную базу и взлетно-посадочную полосу на одном из островов Красного моря, сообщает Wall Street Journal.
Отмечается, что Эмираты хотят возвести инфраструктуру в омывающей берега Йемена южной части моря. При этом ряд саудовских чиновников за закрытыми дверями возражают против этой идеи, считая, что мешает Эр-Рияду по охране своей границы и прекращению атак дронов хуситов.
При этом Саудовская Аравия и ОАЭ продолжают участвовать в совместных военных учениях, отмечает издание.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН выразил мнение, что хуситы напали на ряд объектов в Абу-Даби, чтобы Эмираты надавили на Саудовскую Аравию для решения военного конфликта в Йемене.
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