«Неспокойное место»: Политолог предрек очередное нападение хуситов на ОАЭ

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что хуситы напали на несколько объектов в Абу-Дачи, чтобы ОАЭ надавили на Саудовскую Аравию для решения военного конфликта в Йемене.

Ранее ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, которые были запущены движением «Ансар Аллах» (хуситы), правящим на севере Йемена. До этого они обстреляли несколько объектов в Абу-Даби. При этом Чупрыгин считает, что в курортных районах для туристов достаточно безопасно.

«Вряд ли хуситы будут наносить удары по курортным городам и международным центрам. Это политически невыгодно, и хуситы это прекрасно знают. Вообще не совсем понятно, зачем они вдруг решили поколотить Абу-Даби. Может быть, они хотят поднять уровень напряженности вокруг Саудовской Аравии, но я сомневаюсь, что это правильная стратегия. Но надо сказать, что Ближний Восток – это место не спокойное. Поэтому отдых там всегда связан с потенциальными неожиданностями», - отметил он.