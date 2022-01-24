«Неспокойное место»: Политолог предрек очередное нападение хуситов на ОАЭ
Политолог Андрей Чупрыгин считает, что действия хуситов в Абу-Даби не повлияют на туристическую отрасль, так как они понимают, что это политически невыгодно.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что хуситы напали на несколько объектов в Абу-Дачи, чтобы ОАЭ надавили на Саудовскую Аравию для решения военного конфликта в Йемене.
Ранее ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, которые были запущены движением «Ансар Аллах» (хуситы), правящим на севере Йемена. До этого они обстреляли несколько объектов в Абу-Даби. При этом Чупрыгин считает, что в курортных районах для туристов достаточно безопасно.
«Вряд ли хуситы будут наносить удары по курортным городам и международным центрам. Это политически невыгодно, и хуситы это прекрасно знают. Вообще не совсем понятно, зачем они вдруг решили поколотить Абу-Даби. Может быть, они хотят поднять уровень напряженности вокруг Саудовской Аравии, но я сомневаюсь, что это правильная стратегия. Но надо сказать, что Ближний Восток – это место не спокойное. Поэтому отдых там всегда связан с потенциальными неожиданностями», - отметил он.
При этом, по словам политолога, «учитывая, что необъяснимое мероприятие хуситов состоялось уже дважды, может произойти и третье нападение».
«Скорее всего хуситы хотят добиться того, чтобы Абу-Даби оказал давление на Эр-Рияд с точки зрения завершения военной компании в Йемене. По моему мнению, как элемент шантажа это не сработает, потому что Абу-Даби вряд ли пойдет по этому пути. Скорее всего Эмираты будут наносить ответные удары. Это было бы в русле «племенной гордости». Других причин я не вижу, потому что Эмираты в Йемене уже не принимают активного участия достаточно давно», - предположил Чупрыгин.
Политолог добавил, что Иран с большой долей вероятности поддерживает хуситов.
«Это к гадалке не ходи. Другой вопрос – насколько он это делает. Может быть, Иран через хуситов хочет надавить на Абу-Даби, хотя иранцы с самого начала конфликта старались держать свой низкий профиль в этом вопросе, постоянно утверждая, что хуситы – не их марионетки, а играют свою игру. Но явно, что их ракетная техника – иранского происхождения. В этом ничего удивительного нет, потому что Иран использует этот военный конфликт как прокси с Саудовской Аравией. Но там есть и много других спонсоров: негосударственные организации и движения так или иначе подбрасывают денежку и помогают оружием. На Ближнем Востоке везде так. Я не удивлюсь, что хуситов поддерживает местный бизнес, потому что любой военный хаос формирует определенные новые возможности для местных антрепренеров», - подчеркнул он.
Политолог считает, что война в Йемене закончится не скоро.
«Это партизанская война: каким бы фронтом они не наступали и брали города. А партизанская война – это затяжной феномен, который не трудно начать, но очень трудно прекратить. Опыт серьезных военных машин: американской во Вьетнаме и советской в Афганистане – показал, что конвенциональные вооруженные силы пока еще не научились, и, наверное, никогда не научатся воевать против партизан», - заключил Чупрыгин.
Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Турция выстраивает партнерские отношения с Россией ради своей выгоды, но в случае войны с Украиной поддержит Киев.
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