СМИ сообщили о наращивании военной активности США вблизи материкового Китая
США усиливают военную активность вблизи границ материкового Китая. Об этом сообщает газета Global Times.
Издание ссылается на данные мониторинга Китайского аналитического центра, согласно которым американские военные ведут «чрезвычайно интенсивные операции», в том числе близкую воздушную разведку и учения авианосных групп, около Китая. Военные эксперты подчеркивают, что действия США создают высокую степень угрозы и риски для безопасности Пекина в прилегающих регионах.
Аналитики считают, что Вашингтон будет и в дальнейшем наращивать активность «с прицелом на Китай». В связи с этим Пекину следует укреплять оборонное строительство и повышать боеготовность войск в рамках усилий по защите суверенитета и территориальной целостности.
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