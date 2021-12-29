СМИ сообщили о наращивании военной активности США вблизи материкового Китая

Издание ссылается на данные мониторинга Китайского аналитического центра, согласно которым американские военные ведут «чрезвычайно интенсивные операции», в том числе близкую воздушную разведку и учения авианосных групп, около Китая. Военные эксперты подчеркивают, что действия США создают высокую степень угрозы и риски для безопасности Пекина в прилегающих регионах.

Аналитики считают, что Вашингтон будет и в дальнейшем наращивать активность «с прицелом на Китай». В связи с этим Пекину следует укреплять оборонное строительство и повышать боеготовность войск в рамках усилий по защите суверенитета и территориальной целостности.

