Антонов предрек сближение России и Китая

«Сложившаяся в мире ситуация подталкивает к укреплению стратегического партнерства между Москвой и Пекином», — подчеркнул посол.

Как отметил Антонов, у РФ и КНР нет геополитических планов и целей против какого-либо суверенного государства, «в отличие от США и их союзников по НАТО».

