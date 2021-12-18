Антонов предрек сближение России и Китая
Ситуация в мире может позволить укрепить стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Такое мнение дипломат высказал в интервью изданию Newsweek.
«Сложившаяся в мире ситуация подталкивает к укреплению стратегического партнерства между Москвой и Пекином», — подчеркнул посол.
Как отметил Антонов, у РФ и КНР нет геополитических планов и целей против какого-либо суверенного государства, «в отличие от США и их союзников по НАТО».
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