СМИ сообщили, что в Алма-Ате началась стрельба

Собеседники агентства рассказывают, что силовики стреляют по зачинщикам беспорядков.

По информации Sputnik Казахстан, предположительно, стартовала зачистка площади Республики, со стороны которой бегут небольшие группы человек, имеются раненые.

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает, что военнослужащие через громкоговорители предупредили протестующих, собравшихся на площади Республики, после чего открыли по ним стрельбу.

Ранее в МВД Казахстана заявили, что сотрудники департамента полиции Алма-Аты выдвинулись для зачистки улиц Карасай-батыра и Масанчи, ранее в ходе рейдов стражи порядка задержали около двух тысяч участников беспорядков.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.