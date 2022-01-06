СМИ сообщили, что в Алма-Ате началась стрельба
Стрельба слышна на площади Республики в Алма-Ате, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, которые также заявляют о взрывах.
Собеседники агентства рассказывают, что силовики стреляют по зачинщикам беспорядков.
По информации Sputnik Казахстан, предположительно, стартовала зачистка площади Республики, со стороны которой бегут небольшие группы человек, имеются раненые.
Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает, что военнослужащие через громкоговорители предупредили протестующих, собравшихся на площади Республики, после чего открыли по ним стрельбу.
Ранее в МВД Казахстана заявили, что сотрудники департамента полиции Алма-Аты выдвинулись для зачистки улиц Карасай-батыра и Масанчи, ранее в ходе рейдов стражи порядка задержали около двух тысяч участников беспорядков.
Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.
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