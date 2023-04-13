СМИ сообщили, что США не ожидают мирных переговоров России и Украины в 2023 году

США не ожидают проведения мирных переговоров между Россией и Украиной в текущем году. Об этом пишет Washington Post.

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Газета ссылается на оценку разведуправления Пентагона. В ведомстве считают, что переговоры о прекращении боевых действий в этом году маловероятны «при всех рассмотренных сценариях».

Разведуправление дало такую оценку ситуации, основываясь на данных по численности войск, оружия и техники сторон конфликта. В США предполагают, что украинский кризис продолжится в 2024 году, отмечает РЕН ТВ.

Ранее глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс заявил, что Москва «не готова» к серьезным переговорам по ситуации на Украине, напоминает телеканал «360». По словам Бернса, РФ удвоила усилия в конфликте.

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ФОТО: РИА Новости
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