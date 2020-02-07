СМИ сообщили о 23 убитых в результате израильского удара в Сирии
В результате израильских авиаударов по Сирии в четверг, 6 февраля, погибли 23 человека. Об этом сообщает Израильское издание Haaretz.com со ссылкой на данные оппозиционной группы по наблюдению за войной. Издание отмечает, что сирийские государственные СМИ при этом сообщили, что воздушная защита сбила большинство израильских ракет в пригородах Дамаска и на юге страны, прежде чем они достигли своих целей. В результате восемь человек ранены.
В Минобороны сообщили, что израильские ВВС нанесли ракетный удар по пригородам Дамаска в тот момент, когда там заходил на посадку самолёт со 172 пассажирами на борту. По данным российских военных, четыре истребителя F-16 ВВС Израиля выпустили восемь ракет «воздух-земля», не заходя в воздушное пространство Сирии. Атака была внезапной. Увести пассажирский самолёт из зоны её поражения удалось лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта в Дамаске.
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