Турция заявила о нейтрализации 76 сирийских военных

В Минобороны Турции заявили о ликвидации 76 военных Сирии в ходе обстрела Идлибской зоны деэскалации турецкими военными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Anadolu.

В Анкаре заявили, что обстрел является ответной мерой на атаку сирийской армии. Власти Турции заявили, что в ходе атаки были поражены 54 цели, погибли 76 сирийских солдат.

В Турции отметили, что военные два раза уведомили коллег из РФ в Сирии о своих перемещениях в Идлибе. По данным Минобороны страны, со стороны Турции потери составили 5 военных и один гражданский сотрудник.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН объяснил заявление Эрдогана об авиаударе по сирийской армии.















