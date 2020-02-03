Турция заявила о нейтрализации 76 сирийских военных
В Минобороны Турции заявили о ликвидации 76 военных Сирии в ходе обстрела Идлибской зоны деэскалации турецкими военными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Anadolu.
В Анкаре заявили, что обстрел является ответной мерой на атаку сирийской армии. Власти Турции заявили, что в ходе атаки были поражены 54 цели, погибли 76 сирийских солдат.
В Турции отметили, что военные два раза уведомили коллег из РФ в Сирии о своих перемещениях в Идлибе. По данным Минобороны страны, со стороны Турции потери составили 5 военных и один гражданский сотрудник.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН объяснил заявление Эрдогана об авиаударе по сирийской армии.
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