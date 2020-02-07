Новости за ночь: Пассажирский самолёт едва не сбили в Сирии из-за Израиля

Как заявили в российском ведомстве, при отражении атаки сработала сирийская система ПВО. Увести пассажирский самолёт из зоны её поражения удалось лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта в Дамаске. Лайнер благополучно приземлился на запасном аэродроме – на российской авиабазе «Хмеймим».

11 января иранская система ПВО двумя ракетами сбила украинский пассажирский «Боинг», перепутав его с вражеской целью. Тогда погибли 176 человек.

