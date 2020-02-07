Новости за ночь: Пассажирский самолёт едва не сбили в Сирии из-за Израиля
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по пригородам Дамаска в тот момент, когда там заходил на посадку самолёт со 172 пассажирами на борту, заявили в Минобороны РФ. По данным российских военных, четыре истребителя F-16 ВВС Израиля выпустили восемь ракет «воздух-земля», не заходя в воздушное пространство Сирии, передает РИА Новости. Атака была внезапной.
Как заявили в российском ведомстве, при отражении атаки сработала сирийская система ПВО. Увести пассажирский самолёт из зоны её поражения удалось лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта в Дамаске. Лайнер благополучно приземлился на запасном аэродроме – на российской авиабазе «Хмеймим».
11 января иранская система ПВО двумя ракетами сбила украинский пассажирский «Боинг», перепутав его с вражеской целью. Тогда погибли 176 человек.
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