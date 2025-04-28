Разбитую гитару Кобейна продали на аукционе за 100 тысяч долларов

Уточняется, что лот приобрел коллекционер из Техаса. При этом более десяти человек выразили желание выкупить музыкальный инструмент в ходе аукциона, минимальная ставка составила 30 тысяч долларов.

Гитару разбили во время тура коллектива по Европе в 1992 году. В дальнейшем ее восстановили, однако Кобейн больше не играл на ней в ходе выступлений.

Ранее сообщалось, что любимую гитару музыканта, на которой он играл на последнем концерте, продали за 1,5 миллиона долларов на аукционе, передает «Радиоточка НСН».

