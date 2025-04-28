Разбитую гитару Кобейна продали на аукционе за 100 тысяч долларов
Разбитую гитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе за 100 тысяч долларов, сообщает издание TMZ.
Уточняется, что лот приобрел коллекционер из Техаса. При этом более десяти человек выразили желание выкупить музыкальный инструмент в ходе аукциона, минимальная ставка составила 30 тысяч долларов.
Гитару разбили во время тура коллектива по Европе в 1992 году. В дальнейшем ее восстановили, однако Кобейн больше не играл на ней в ходе выступлений.
Ранее сообщалось, что любимую гитару музыканта, на которой он играл на последнем концерте, продали за 1,5 миллиона долларов на аукционе, передает «Радиоточка НСН».
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