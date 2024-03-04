Обвиняемый в утечке документов Пентагона признал свою вину

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра признал вину по делу об утечке документов Пентагона, сообщает РИА Новости.

Обвиняемого в утечке документов Пентагона оставили под стражей

Отмечается, что мужчина пошёл на сделку и согласился на тюремное заключение сроком на 200 месяцев - такого наказания будет требовать прокурор.

«Я заключаю соглашение свободно и добровольно... потому, что я фактически виновен», - говорится в досудебном соглашении, которое было подписано Тейшейрой.

Согласно обвинительному заключению, Тейшейра в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года публиковал в Сети секретные материалы американского Минобороны. Помимо прочего, в публичном доступе оказались документы о конфликте на Украине, cсообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ОбвинениеУголовное ДелоУтечкаПентагон

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