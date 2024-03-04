Обвиняемый в утечке документов Пентагона признал свою вину
Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра признал вину по делу об утечке документов Пентагона, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что мужчина пошёл на сделку и согласился на тюремное заключение сроком на 200 месяцев - такого наказания будет требовать прокурор.
«Я заключаю соглашение свободно и добровольно... потому, что я фактически виновен», - говорится в досудебном соглашении, которое было подписано Тейшейрой.
Согласно обвинительному заключению, Тейшейра в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года публиковал в Сети секретные материалы американского Минобороны. Помимо прочего, в публичном доступе оказались документы о конфликте на Украине, cсообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Криптоэксперт спрогнозировал скорый рост биткоина до $70 тысяч
- Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ
- Обвиняемый в утечке документов Пентагона признал свою вину
- Охлобыстин назвал предательством отъезд Слепакова из России
- На Украине одобрили конфискацию активов, якобы принадлежащих Дмитрию Киселеву
- МТС Live и «Лужники» представят большую летнюю площадку для мероприятий
- Верховный суд США разрешил Трампу баллотироваться в президенты
- Кабмин утвердил размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО
- Рублев сохранил пятое место в рейтинге ATP после скандала в Дубае
- Дело о диверсии возбудили после взрыва на мосту в Самарской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru