Обвиняемый в утечке документов Пентагона признал свою вину

Отмечается, что мужчина пошёл на сделку и согласился на тюремное заключение сроком на 200 месяцев - такого наказания будет требовать прокурор.

«Я заключаю соглашение свободно и добровольно... потому, что я фактически виновен», - говорится в досудебном соглашении, которое было подписано Тейшейрой.

Согласно обвинительному заключению, Тейшейра в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года публиковал в Сети секретные материалы американского Минобороны. Помимо прочего, в публичном доступе оказались документы о конфликте на Украине, cсообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

