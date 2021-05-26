СМИ: Словакия начнёт использовать «Спутник V» в июне

Словацкое правительство одобрило использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер, сообщает сетевое издание Teraz.

Словакия остановила использование вакцины от AstraZeneca

Минздрав страны должен до 7 июня принять необходимые меры для начала использования вакцины. Власти намерены открыть онлайн-регистрацию желающих привиться «Спутником V». Словацкая Республика стала второй страной Европейского Союза, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Страна получила первую партию препарата 1 марта.

Ранее в Словакии остановили применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca.

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ТЕГИ:КоронавирусСловакияВакцина
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