СМИ: Словакия начнёт использовать «Спутник V» в июне
Словацкое правительство одобрило использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер, сообщает сетевое издание Teraz.
Минздрав страны должен до 7 июня принять необходимые меры для начала использования вакцины. Власти намерены открыть онлайн-регистрацию желающих привиться «Спутником V». Словацкая Республика стала второй страной Европейского Союза, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Страна получила первую партию препарата 1 марта.
Ранее в Словакии остановили применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- Глоба рассказал, как лунное затмение влияет на психику людей
- Чартеры на Сахалин запускают в России
- ВС Украины провели учения в Азовском море
- Адвокат: Мосгорсуд отклонил просьбу Фургала о домашнем аресте
- «Калашников» опубликовал видео испытаний нового секретного российского оружия
- СМИ: Словакия начнёт использовать «Спутник V» в июне
- КГБ Белоруссии обвинил Протасевича в участии в боевых действиях на Донбассе
- Швейцария опровергла слова Лукашенко о «минировании» самолета Ryanair
- СМИ: Замначальника ГИБДД России Быкова назначили главой ГАИ Москвы
- Асад и его жена проголосовали на выборах в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru