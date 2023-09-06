СМИ: Словакия может стать союзником России после выборов

Издание ссылается на опросы общественного мнения, согласно которым, выборы будут означать возвращение бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который лестно отзывается о России и подражает венгерскому премьеру Виктору Орбану. Если Фицо будет избран, то существует опасность «разворота на 180 градусов» в политике Словакии, которая пока поддерживает Украину. Однако вскоре Братислава начнет оказывать помощь Москве.

Ранее Словакия передала Украине две гаубицы Zuzana, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

