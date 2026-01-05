СМИ: Суд над Мадуро в США может начаться не ранее 2027 года

Судебное разбирательство по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, задержанного и вывезенного в США, может начаться не ранее 2027 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ожидаемые процессуальные решения суда в Нью-Йорке.

По данным агентства, в ходе заседания судья намерен утвердить предварительный график обмена доказательствами и рассмотрения досудебных ходатайств. При этом полноценное рассмотрение дела по существу, как ожидается, будет отложено на несколько лет.

Суд разрешил консульский доступ к Мадуро и его супруге в США

В понедельник бронированный автомобиль с Мадуро и его супругой Силией Флорес прибыл к зданию суда в Нью-Йорке. У суда собрались десятки человек, в том числе участники акций протеста, ожидавшие оглашения обвинений американских властей.

Bloomberg также отмечает, что применение меры пресечения в виде залога в отношении Мадуро маловероятно, передает «Радиоточка НСН».

