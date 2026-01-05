СМИ: Суд над Мадуро в США может начаться не ранее 2027 года
Судебное разбирательство по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, задержанного и вывезенного в США, может начаться не ранее 2027 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ожидаемые процессуальные решения суда в Нью-Йорке.
По данным агентства, в ходе заседания судья намерен утвердить предварительный график обмена доказательствами и рассмотрения досудебных ходатайств. При этом полноценное рассмотрение дела по существу, как ожидается, будет отложено на несколько лет.
В понедельник бронированный автомобиль с Мадуро и его супругой Силией Флорес прибыл к зданию суда в Нью-Йорке. У суда собрались десятки человек, в том числе участники акций протеста, ожидавшие оглашения обвинений американских властей.
Bloomberg также отмечает, что применение меры пресечения в виде залога в отношении Мадуро маловероятно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Суд над Мадуро в США может начаться не ранее 2027 года
- Ахмат Кадыров назначен и.о. вице-премьера правительства Чечни
- Суд разрешил консульский доступ к Мадуро и его супруге в США
- «Чебурашка 2» побил рекорд по скорости кассовых сборов
- Адвокат заявил о переломах у супруги Мадуро после задержания в США
- В Дании призвали серьезно отнестись к словам Трампа о Гренландии
- Орбан заявил о некорректности сравнения операции РФ и действий США в Венесуэле
- После пожара на курорте в Швейцарии в больницах остаются 83 пострадавших
- Армия Молдавии откажется от автоматов Калашникова
- Мадуро на первом заседании суда в Нью-Йорке заявил о своей невиновности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru