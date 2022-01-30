КНДР запустила очередную баллистическую ракету
30 января 202207:31
Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на военных Южной Кореи.
Также береговая охрана Японии сообщила, что Пхеньян, предположительно, произвел запуск баллистической ракеты.
Напомним, КНДР сообщила о проведении испытаний двух ракет на текущей неделе. Отмечается, что были испытаны крылатая ракета большой дальности и управляемая ракета типа «земля-земля».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru