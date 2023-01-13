СМИ: скончалась единственная дочь Элвиса Пресли

Это произошло менее чем через сутки после госпитализации. «С тяжелым сердцем я должна с вами поделиться ужасной новостью, моя прекрасная дочь Лиза-Мари покинула нас», — заявила Присцилла.

Дочь пресли госпитализировали утром 12 января после остановки сердца. Медики были вынуждены ввести ей адреналин и сделать непрямой массаж сердца, чтобы восстановить пульс. Позже женщина была переведена в отделение интенсивной терапии, подключена к аппарату жизнеобеспечения и введена в состояние искусственной комы.

Лиза-Мари известна как исполнительница собственных песен. Она – вдова поп-короля Майкла Джексона и бывшая жена актера Николаса Кейджа.

