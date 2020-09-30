Умер автор хитов Элвиса Пресли
Американский певец и композитор Мак Дэвис умер на 79 году жизни в США. Он, в частности, известен в качестве автора нескольких хитов Элвиса Пресли. По сведениям менеджера музыканта, к летальному исходу привело осложнение после операции на сердце.
Дэвис создал для Пресли несколько известных композиций. Среди них такие песни, как «A Little Less Conversation», «Memories», «In The Ghetto», «Don't Cry, Daddy». Причём первая из них получила вторую волну популярности после 2002, когда появился ремикс на неё, созданный голландским музыкантом Junkie XL.
Сольная карьера Мака Девиса также была достаточно успешной. Он был известным исполнителем в жанре кантри, популярном в США. Кроме того музыкант снялся в нескольких фильмах.мак дэвис вики
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