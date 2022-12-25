В Иране предуредили о последствиях угроз Украины

Путин назвал объединение русского народа целью РФ

Песков: контакты ближайших союзников РФ и Белоруссии не должны никого беспокоить

Лавров: в этом году стало понятно, кто на мировой арене является договороспособным, а кто не вызывает доверия

СМИ: король Испании Филипп VI назвал конфликт на Украине причиной энергетического кризиса

В этом году более 220 тысяч человек посетят Кремлевскую елку