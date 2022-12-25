В Иране предуредили о последствиях угроз Украины
Украина вернется в доиндустриальную эпоху. Такими будут последствия в случае атаки Украины на Иран, заявил иранский журналист Реза Аббаси на своей странице в Twitter.
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«Малейшее действие, угрожающее безопасности иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху. Это не угроза, это предупреждение», — уточнил Аббаси.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в отношении Ирана, который планирует увеличить поставки ракет и беспилотников для России, необходимо перейти от «неработающих санкций» к арестам поставщиков и уничтожению производства. Об этом он написал в Twitter.
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