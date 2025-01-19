СМИ: Сирия запретила импорт товаров из России
19 января 202502:31
Руководство Сирии запретило ввозить товары из России, Израиля и Ирана, сообщает Al Araby.
По данным сирийского Минфина, незаконно попавшие в страну товары будут конфисковываться. Кроме того, иранцам и гражданам Израиля запретили въезд в страну. Эта мера не распространяется на россиян.
Ранее в Сирии анонсировали рост зарплат госслужащих на 400 процентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Сирия запретила импорт товаров из России
- США разместили новые ядерные бомбы B61-12
- В Вашингтоне прошли протесты против Трампа
- СМИ: Администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле
- В селе Русское Поречное найдены тела замученных украинскими военными жителей
- СМИ: У телеведущего Юрия Николаева начались провалы в памяти
- Суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента Юн Сок Ель
- Средства ПВО сбили три украинских дрона над Черным морем и Крымом
- С начала года в Приднестровье на фоне энергокризиса погибли три человека
- Теннисиста Медведева оштрафовали на $76 тысяч за его поведение на Australian Open
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru