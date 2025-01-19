СМИ: Сирия запретила импорт товаров из России

По данным сирийского Минфина, незаконно попавшие в страну товары будут конфисковываться. Кроме того, иранцам и гражданам Израиля запретили въезд в страну. Эта мера не распространяется на россиян.

Ранее в Сирии анонсировали рост зарплат госслужащих на 400 процентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

