СМИ: Сирия запретила импорт товаров из России

Руководство Сирии запретило ввозить товары из России, Израиля и Ирана, сообщает Al Araby.

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По данным сирийского Минфина, незаконно попавшие в страну товары будут конфисковываться. Кроме того, иранцам и гражданам Израиля запретили въезд в страну. Эта мера не распространяется на россиян.

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