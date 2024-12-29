Новый сирийский лидер выступил за сохранение отношений с Россией
Пришедшие к власти в Сирии повстанцы не намерены портить отношения с Россией после свержения режима Башара Асада, заявил де-факто новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа. Его цитирует телеканал Al Arabiya.
Ахмед аш-Шараа отметил, что не хочет, чтобы возможный уход России из Сирии подорвал бы отношения Москвы с республикой. По словам сирийского лидера, у страны есть некие стратегические интересы с российской стороной.
Также Ахмед аш-Шараа назвал Россию «одной из мощнейших стран в мире», которая «имеет большое значение». Глава страны обратился в том же интервью к США, ООН, Ирану и ОАЭ.
Он выразил надежду, что под руководством Трампа Белый дом снимет санкции с Сирии. ООН Аш-Шараа поверил критике, заявив, что эта структура бездействовала при правлении Башара Асада.
О том, что новые сирийские власти не намерены разрывать сотрудничество с Россией, сообщали 26 декабря и источники российских СМИ. По их данным, республика хочет оставить в стране военные базы РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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