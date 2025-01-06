В Сирии анонсировали рост зарплат госслужащих на 400 процентов

Новые власти Сирии намерены повысить зарплаты многих сотрудников государственного сектора, сообщает Reuters со ссылкой на главу Минфина Мохаммеда Абазида.

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По его словам, рост составит 400 процентов. Повышение зарплат – мера по стабилизации экономики после войны и санкций. Меры будут приняты с февраля, а зарплата госслужащих за январь будет выплачена на этой неделе.

Абазид отметил, что при правлении Башара Асада госслужащие получали 25 долларов в месяц, что отправляло их за черту бедности, как и большую часть населения страны.

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