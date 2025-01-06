В Сирии анонсировали рост зарплат госслужащих на 400 процентов
Новые власти Сирии намерены повысить зарплаты многих сотрудников государственного сектора, сообщает Reuters со ссылкой на главу Минфина Мохаммеда Абазида.
По его словам, рост составит 400 процентов. Повышение зарплат – мера по стабилизации экономики после войны и санкций. Меры будут приняты с февраля, а зарплата госслужащих за январь будет выплачена на этой неделе.
Абазид отметил, что при правлении Башара Асада госслужащие получали 25 долларов в месяц, что отправляло их за черту бедности, как и большую часть населения страны.
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