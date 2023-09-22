КНР и Сирия установили отношения стратегического партнерства
Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства, передает агентство «Синьхуа».
Ранее президент Сирии Башар Асад по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Китай. Визит политика начинается с посещения города Ханчжоу. В пятницу лидеры двух стран провели встречу.
«Си Цзиньпин и ... Башар Асад в пятницу совместно объявили об установлении китайско-сирийского стратегического партнерства», — отмечает агентство.
Как отметил председатель КНР на встрече с сирийским коллегой, партнерство станет «важной вехой в истории отношений» Китая и Сирии, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru