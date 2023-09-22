КНР и Сирия установили отношения стратегического партнерства

Китай и Сирия установили отношения стратегического партнерства, передает агентство «Синьхуа».

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Ранее президент Сирии Башар Асад по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Китай. Визит политика начинается с посещения города Ханчжоу. В пятницу лидеры двух стран провели встречу.

«Си Цзиньпин и ... Башар Асад в пятницу совместно объявили об установлении китайско-сирийского стратегического партнерства», — отмечает агентство.

Как отметил председатель КНР на встрече с сирийским коллегой, партнерство станет «важной вехой в истории отношений» Китая и Сирии, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Башар АсадСи ЦзиньпинСирияКитай

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