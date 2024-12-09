США нанесли несколько десятков ударов более чем по 75 целям в Сирии
9 декабря 202402:02
Американские войска 8 декабря нанесли удары по более чем 75 целям в Сирии, сообщает Центральное командование ВС США.
Под огонь попали, в том числе объекты террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Высокоточные удары наносились с помощью бомбардировщиков B-52, истребителей F-15 и штурмовиков A-10.
Ранее оппозиция Сирии заверяла, что ИГ не присоединится к их действиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США нанесли несколько десятков ударов более чем по 75 целям в Сирии
- В ФСБ заявили, что мошенники всё чаще используют якобы её номера
- СМИ: Оппозиция Сирии заверяла, что ИГ* не присоединится к их действиям
- СМИ: Ставка за билет на «Щелкунчика» в Большом театре достигла 100 тысяч рублей
- Трамп не исключил выход США из НАТО
- Байден призвал привлечь Асада к ответственности
- СМИ: сирийские повстанцы гарантировали безопасность военных баз России
- СК завел дело в отношении российского военмедика, который вживлял людям осколки боеприпасов
- Башар Асад с семьей прилетел в Москву
- Лидер сирийских повстанцев выступил перед ликующей толпой в Дамаске
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru