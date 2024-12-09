США нанесли несколько десятков ударов более чем по 75 целям в Сирии

Американские войска 8 декабря нанесли удары по более чем 75 целям в Сирии, сообщает Центральное командование ВС США.

СМИ: Оппозиция Сирии заверяла, что ИГ* не присоединится к их действиям

Под огонь попали, в том числе объекты террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Высокоточные удары наносились с помощью бомбардировщиков B-52, истребителей F-15 и штурмовиков A-10.

Ранее оппозиция Сирии заверяла, что ИГ не присоединится к их действиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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