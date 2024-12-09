СМИ: Оппозиция Сирии заверяла, что ИГ* не присоединится к их действиям
В Сирии вооруженная оппозиция передавала сообщения американским властям через Турцию, о том, что не намерена разрешать членам террористической организации «Исламское государство» (Запрещенная в России террористическая организация) присоединиться к их действиям против бывших сирийских властей, сообщает газета New York Times.
По данным издания, США на прошлой неделе стали передавать оппозиционным группировкам сообщения через Анкару. Вашингтон просил, чтобы они не позволяли террористам присоединиться к их наступательным действиям. Также США оказывали разведпомощь курдским формированиям SDF в проведении их операций по установлению контроля над территорией на востоке Сирии.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что президента Сирии Башара Асада следует привлечь к ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru