СМИ: Оппозиция Сирии заверяла, что ИГ* не присоединится к их действиям

По данным издания, США на прошлой неделе стали передавать оппозиционным группировкам сообщения через Анкару. Вашингтон просил, чтобы они не позволяли террористам присоединиться к их наступательным действиям. Также США оказывали разведпомощь курдским формированиям SDF в проведении их операций по установлению контроля над территорией на востоке Сирии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что президента Сирии Башара Асада следует привлечь к ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

