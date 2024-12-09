СМИ: Оппозиция Сирии заверяла, что ИГ* не присоединится к их действиям

В Сирии вооруженная оппозиция передавала сообщения американским властям через Турцию, о том, что не намерена разрешать членам террористической организации «Исламское государство» (Запрещенная в России террористическая организация) присоединиться к их действиям против бывших сирийских властей, сообщает газета New York Times.

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По данным издания, США на прошлой неделе стали передавать оппозиционным группировкам сообщения через Анкару. Вашингтон просил, чтобы они не позволяли террористам присоединиться к их наступательным действиям. Также США оказывали разведпомощь курдским формированиям SDF в проведении их операций по установлению контроля над территорией на востоке Сирии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что президента Сирии Башара Асада следует привлечь к ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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