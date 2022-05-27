СМИ: Швеция и Финляндия не смогли договориться с Турцией

Делегации Швеции и Финляндии не достигли поставленных целей по преодолению вето Турции на вступление двух стран в Североатлантический военный альянс, сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, переговоры шведских и финских дипломатов с турецкими официальными лицами не привели к каким-либо результатам. Будут ли консультации продолжены, пока неизвестно.

В турецком кабмине называли переговоры непростым процессом, так как Стокгольму и Хельсинки предстоит пройти несколько трудных шагов, если они хотят добиться изменения позиции Анкары.

В Турции продолжают настаивать на полном отказе от предоставления убежища для представителей Рабочей партии Курдистана, а также в вопросе снятия ограничений на поставки в страну оружия, введенных ранее за операцию против сирийских курдов.

Турция призвала выполнить свои требования для продолжения процесса вступления в НАТО

Аналитики агентства полагают, что отсутствие сроков новых консультаций создает риск для того, что Анкара всё же заблокирует заявку двух стран во время саммита НАТО в Мадриде, который намечен на 29-30 июня.

Ранее генсек НАТО назвал условие для Швеции и Финляндии по вступлению в альянс.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ТурцияФинляндияШвецияНАТО
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