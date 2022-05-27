СМИ: Швеция и Финляндия не смогли договориться с Турцией

Делегации Швеции и Финляндии не достигли поставленных целей по преодолению вето Турции на вступление двух стран в Североатлантический военный альянс, сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, переговоры шведских и финских дипломатов с турецкими официальными лицами не привели к каким-либо результатам. Будут ли консультации продолжены, пока неизвестно.

В турецком кабмине называли переговоры непростым процессом, так как Стокгольму и Хельсинки предстоит пройти несколько трудных шагов, если они хотят добиться изменения позиции Анкары.

В Турции продолжают настаивать на полном отказе от предоставления убежища для представителей Рабочей партии Курдистана, а также в вопросе снятия ограничений на поставки в страну оружия, введенных ранее за операцию против сирийских курдов.