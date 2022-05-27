СМИ: Швеция и Финляндия не смогли договориться с Турцией
Делегации Швеции и Финляндии не достигли поставленных целей по преодолению вето Турции на вступление двух стран в Североатлантический военный альянс, сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их информации, переговоры шведских и финских дипломатов с турецкими официальными лицами не привели к каким-либо результатам. Будут ли консультации продолжены, пока неизвестно.
В турецком кабмине называли переговоры непростым процессом, так как Стокгольму и Хельсинки предстоит пройти несколько трудных шагов, если они хотят добиться изменения позиции Анкары.
В Турции продолжают настаивать на полном отказе от предоставления убежища для представителей Рабочей партии Курдистана, а также в вопросе снятия ограничений на поставки в страну оружия, введенных ранее за операцию против сирийских курдов.
Аналитики агентства полагают, что отсутствие сроков новых консультаций создает риск для того, что Анкара всё же заблокирует заявку двух стран во время саммита НАТО в Мадриде, который намечен на 29-30 июня.
Ранее генсек НАТО назвал условие для Швеции и Финляндии по вступлению в альянс.
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