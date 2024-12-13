СМИ: Швейцарские депутаты получили письмо с черным порошком
Письма с неизвестным чёрным порошком получили около 100 швейцарских парламентариев. Об этом сообщает газета Blick.
По данным издания, кроме порошка в письмах находились шокирующие фотографии. Также автор написал о погибших в Секторе Газа детях, обвинив в их смертях швейцарских парламентариев.
«Федеральная полиция уверяет, что вещество не опасно, но его происхождение остается неизвестным», — говорится в публикации.
Ранее во Франции было перехвачено подозрительное письмо на имя главы МВД Жеральда Дарманена, в котором находился вирус чумы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru