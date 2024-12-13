СМИ: Швейцарские депутаты получили письмо с черным порошком

По данным издания, кроме порошка в письмах находились шокирующие фотографии. Также автор написал о погибших в Секторе Газа детях, обвинив в их смертях швейцарских парламентариев.

«Федеральная полиция уверяет, что вещество не опасно, но его происхождение остается неизвестным», — говорится в публикации.

Ранее во Франции было перехвачено подозрительное письмо на имя главы МВД Жеральда Дарманена, в котором находился вирус чумы, сообщает RT.

