Сын Трампа получил по почте письмо с подозрительным порошком

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший получил по почте конверт с неизвестным порошком. Об этом пишет The Daily Beast.

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По данным издания, сын экс-главы государства открыл письмо в своем доме во Флориде. Находившийся в конверте порошок разлетелся по комнате.

«У дома Дональда Трампа-младшего в Джупитер, штат Флорида, было замечено много пожарных машин и людей в защитных костюмах», — отмечается в материале.

Представитель сына Трампа подтвердил информацию о подозрительном письме. Что именно было в послании, пока не понятно. При этом официальные лица «не считают, что это смертельно».

Ранее конверт с неизвестным порошком получило посольство России в Афинах, напоминает Ura.ru. Как сообщали в дипмиссии, угрозы жизни и безопасности сотрудников нет.

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ФОТО: страница Дональда Трампа-младшего в телеграме
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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