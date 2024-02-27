Сын Трампа получил по почте письмо с подозрительным порошком
Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший получил по почте конверт с неизвестным порошком. Об этом пишет The Daily Beast.
По данным издания, сын экс-главы государства открыл письмо в своем доме во Флориде. Находившийся в конверте порошок разлетелся по комнате.
«У дома Дональда Трампа-младшего в Джупитер, штат Флорида, было замечено много пожарных машин и людей в защитных костюмах», — отмечается в материале.
Представитель сына Трампа подтвердил информацию о подозрительном письме. Что именно было в послании, пока не понятно. При этом официальные лица «не считают, что это смертельно».
Ранее конверт с неизвестным порошком получило посольство России в Афинах, напоминает Ura.ru. Как сообщали в дипмиссии, угрозы жизни и безопасности сотрудников нет.
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