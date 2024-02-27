Сын Трампа получил по почте письмо с подозрительным порошком

По данным издания, сын экс-главы государства открыл письмо в своем доме во Флориде. Находившийся в конверте порошок разлетелся по комнате.

«У дома Дональда Трампа-младшего в Джупитер, штат Флорида, было замечено много пожарных машин и людей в защитных костюмах», — отмечается в материале.

Представитель сына Трампа подтвердил информацию о подозрительном письме. Что именно было в послании, пока не понятно. При этом официальные лица «не считают, что это смертельно».

Ранее конверт с неизвестным порошком получило посольство России в Афинах, напоминает Ura.ru. Как сообщали в дипмиссии, угрозы жизни и безопасности сотрудников нет.

