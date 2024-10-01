Бербок выступила за передачу Киеву ракет Taurus
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила за удовлетворение запроса Киева об отправке крылатых ракетах большой дальности Taurus, сообщает Bloomberg.
Дипломат вступила в противоречие с канцлером Германии Олафом Шольцем, который исключил отправку оружия, так как существуют опасения, что это может спровоцировать прямой конфликт с Москвой. Бербок указала, что с приближением зимы необходимость защиты энергетических объектов Украины становится все более насущной.
Ранее в Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru