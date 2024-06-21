СМИ: Шольц предлагал США тайную сделку по «Северному потоку-2»
Глава правительства германии Олаф Шольц, когда занимал должность министра финансов в 2020 году, предлагал американским властям заключить тайную сделку для предотвращения санкций против «Северного потока-2», сообщает Handelsblatt со ссылкой на документы министерства экономики.
По данным издания, существуют документы, согласно которым Шольц оказывал влияние на администрацию американского президента Дональда Трампа, чтобы предотвратить санкции против российского газопровода.
Отмечается, что Белый дом полностью отверг это предложение.
Ранее президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу решения Германии отказаться от российского газа, поставляемого через оставшуюся трубу «Северного потока», предпочитая закупать более дорогой газ «из-за океана».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru