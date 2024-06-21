СМИ: Шольц предлагал США тайную сделку по «Северному потоку-2»

По данным издания, существуют документы, согласно которым Шольц оказывал влияние на администрацию американского президента Дональда Трампа, чтобы предотвратить санкции против российского газопровода.

Отмечается, что Белый дом полностью отверг это предложение.

Ранее президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу решения Германии отказаться от российского газа, поставляемого через оставшуюся трубу «Северного потока», предпочитая закупать более дорогой газ «из-за океана».

