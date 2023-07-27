СМИ: Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне, сообщает радио голос Кореи.

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На переговорах стороны вспомнили о глубокой истории дружбы между двумя странами, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в области национальной обороны и безопасности.

Российский министр также передал Ким Чен Ыну письмо от президента РФ Владимира Путина.

Ранее Шойгу в Пхеньяне провёл переговоры с главой Минобороны КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФСергей ШойгуКНДРКим Чен Ын

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