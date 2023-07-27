СМИ: Шойгу встретился с Ким Чен Ыном
27 июля 202305:35
Глава Минобороны России Сергей Шойгу и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне, сообщает радио голос Кореи.
На переговорах стороны вспомнили о глубокой истории дружбы между двумя странами, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в области национальной обороны и безопасности.
Российский министр также передал Ким Чен Ыну письмо от президента РФ Владимира Путина.
Ранее Шойгу в Пхеньяне провёл переговоры с главой Минобороны КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru