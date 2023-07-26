Шойгу в Пхеньяне провёл переговоры с главой Минобороны КНДР
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой оборонного ведомства Корейской Народно-Демократической Республики, генералом армии Кан Сун Намом. Об этом информирует Минобороны РФ.
Встреча прошла в Пхеньяне в рамках визита делегации Минобороны России для участия в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов, как это событие именуется в КНДР.
В ходе переговоров Шойгу, в частности, заявил об укреплении взаимодействия двух стран в послевоенный период. Он также назвал КНДР «важным партнёром» России.
По сообщению агентства Bloomberg, в ходе визита Шойгу в Пхеньян речь, в том числе, пойдёт о возможности поставок России северокорейских 152-мм артиллерийских снарядов. Как отмечает издание, КНДР, судя по всему, не упустит возможности продать часть своих запасов боеприпасов по высокой цене.
Делегация Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу прибыла в Пхеньян накануне. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует видео церемонии официальной встречи в аэропорту с участием роты почетного караула Корейской народной армии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru