Шойгу в Пхеньяне провёл переговоры с главой Минобороны КНДР

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой оборонного ведомства Корейской Народно-Демократической Республики, генералом армии Кан Сун Намом. Об этом информирует Минобороны РФ.

Встреча прошла в Пхеньяне в рамках визита делегации Минобороны России для участия в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов, как это событие именуется в КНДР.

В ходе переговоров Шойгу, в частности, заявил об укреплении взаимодействия двух стран в послевоенный период. Он также назвал КНДР «важным партнёром» России.