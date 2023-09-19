СМИ: Шойгу сегодня встретится в Тегеране с представителями командования ВС Ирана
Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня встретится в Тегеране с представителями командования ВС Ирана, пишет агентство Тasnim.
Азербайджан начал локальные «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для восстановления конституционного строя. Как отметили министерстве обороны республики, существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории.
Ранее политолог Тофик Аббасов в интервью НСН предположил, что Баку начнет «антитеррористическую» операцию в Карабахе из-за нежелания Армении выводить свои вооруженные силы. Как напомнил эксперт, Ереван ранее обязался разоружить и вывести остатки своей армии из региона. До этого Армения выступила с устным признанием того, что Карабах не входил в состав республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru