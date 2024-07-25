СМИ: Северокорейские шары с мусором помешали полетам в Сеуле
Шары с мусором из Северной Кореи помешали полетам в Сеуле и стали причиной возгораний на крышах домов. Об этом сообщило агентство Reuters.
Представитель южнокорейской корпорации аэропортов сообщил, что вечером 24 июля воздушный шар на два часа приостановил взлеты и посадки в сеульском аэропорту Кимпхо. По его словам, за последние недели воздушные шары несколько раз мешали движению в главном международном аэропорту Инчхон.
Сообщается также, что появились проблемы с пожарами на крышах зданий. Агентство со ссылкой на южнокорейскую армию отметило, что причиной тому является нахождение в шарах хлопушек с таймером, которые детонируют в нужный момент.
Ранее сообщалось, что несколько шаров с мусором, которые были запущены с территории КНДР, приземлились в границах президентской резиденции Южной Кореи в Сеуле, передает «Радиоточка НСН».
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