СМИ: Северокорейские шары с мусором помешали полетам в Сеуле

Представитель южнокорейской корпорации аэропортов сообщил, что вечером 24 июля воздушный шар на два часа приостановил взлеты и посадки в сеульском аэропорту Кимпхо. По его словам, за последние недели воздушные шары несколько раз мешали движению в главном международном аэропорту Инчхон.

Сообщается также, что появились проблемы с пожарами на крышах зданий. Агентство со ссылкой на южнокорейскую армию отметило, что причиной тому является нахождение в шарах хлопушек с таймером, которые детонируют в нужный момент.

Ранее сообщалось, что несколько шаров с мусором, которые были запущены с территории КНДР, приземлились в границах президентской резиденции Южной Кореи в Сеуле, передает «Радиоточка НСН».

